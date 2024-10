FBI: Most Wanted 6, il Fly Team indaga sugli adolescenti scomparsi (Di martedì 22 ottobre 2024) FBI: Most Wanted 6, il Fly Team indaga sugli adolescenti scomparsi Il Fly Team ha raramente a che fare con S.I. adolescenti, ma quando lo fa, questi S.I. sono depravati come gli altri con cui hanno a che fare. In FBI: Most Wanted 6, Episodio 2, “Varsity Blues”, la squadra cerca un adolescente scomparso che potrebbe essere collegato a un suicidio, come recita il titolo ufficiale. Tuttavia, scoprono una storia più profonda quando le loro indagini portano al mondo dell’intelligenza artificiale. Nel frattempo, Cora si rende conto che Ray e suo padre stanno facendo pressione su Caleb affinché segua i passi che loro pensano debba fare. La CBS ha rilasciato alcuni video in anteprima dell’episodio che Mostrano la squadra indagare su diversi adolescenti e Cora difendere il figlio. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024) FBI:6, il FlyIl Flyha raramente a che fare con S.I., ma quando lo fa, questi S.I. sono depravati come gli altri con cui hanno a che fare. In FBI: 6, Episodio 2, “Varsity Blues”, la squadra cerca un adolescente scomparso che potrebbe essere collegato a un suicidio, come recita il titolo ufficiale. Tuttavia, scoprono una storia più profonda quando le loro indagini portano al mondo dell’intelligenza artificiale. Nel frattempo, Cora si rende conto che Ray e suo padre stanno facendo pressione su Caleb affinché segua i passi che loro pensano debba fare. La CBS ha rilasciato alcuni video in anteprima dell’episodio cherano la squadrare su diversie Cora difendere il figlio.

