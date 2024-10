Fali Ramadani sarà il nuovo agente di De Rossi, sostituirà Lucci (Di martedì 22 ottobre 2024) Daniele De Rossi cambia agente. L’ex allenatore della Roma ha interrotto i rapporti con Alessandro Lucci dopo aver lasciato la World Soccer Agency (WSA), agenzia fondata proprio dal suo ex agente. De Rossi passerà al Lian Sports Group, società irlandese il cui rappresentante è Fali Ramadani, che assiste anche altri allenatori come Maurizio Sarri. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa agenzia tramite il proprio profilo Instagram mentre De Rossi ha postato sul proprio account un cuore di ringraziamento con la scritta World Soccer Agency. Fali Ramadani sarà il nuovo agente di De Rossi, sostituirà Lucci SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Daniele Decambia. L’ex allenatore della Roma ha interrotto i rapporti con Alessandrodopo aver lasciato la World Soccer Agency (WSA), agenzia fondata proprio dal suo ex. Depasserà al Lian Sports Group, società irlandese il cui rappresentante è, che assiste anche altri allenatori come Maurizio Sarri. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa agenzia tramite il proprio profilo Instagram mentre Deha postato sul proprio account un cuore di ringraziamento con la scritta World Soccer Agency.ildi DeSportFace.

