"Era mio figlio. E voleva uccidermi" Monica Marchioni, sopravvissuta alla furia di Alessandro Leon Asoli (Di martedì 22 ottobre 2024) Era la sera del 15 aprile 2021 quando Loreno "Lollo" Grimandi morì dopo aver mangiato un piatto di penne al salmone cui il figlio della compagna, Alessandro Leon Asoli, aveva aggiunto un potente veleno, il nitrito di sodio. L'uomo morì pochi minuti dopo aver ingurgitato l'ultima forchettata di pasta, mentre Monica Marchioni, la sua partner e madre del ragazzo, riuscì a salvarsi perché aveva mal di stomaco e pensava che lo strano sapore di quelle penne fosse dovuto proprio al suo malessere. Marchioni, quella sera, si salvò dalla furia omicida del suo ragazzo, all'epoca appena diciannovenne, che non essendo riuscito a ucciderla con il piatto di pasta avvelenato tentò prima di farle bere il veleno, e poi di soffocarla; oggi la donna ricorda tutto ciò che è accaduto in quella terribile sera nel libro Era mio figlio.

