Cosa rischiano i tre scommettitori che hanno truccato il Gratta e Vinci per intascare 10 milioni (Di martedì 22 ottobre 2024) In Puglia tre persone hanno incollato due numeri vincenti su un Gratta e Vinci per cercare di intascare il premio da 10 milioni di euro. Una volta beccati dalla commissione di controllo per le Vincite, il trio è finito sotto indagine. Le accuse potrebbero costare una pena da 1 a 5 anni, come spiega a Fanpage.it l'avvocato penalista Giuseppe Di Palo. Fanpage.it - Cosa rischiano i tre scommettitori che hanno truccato il Gratta e Vinci per intascare 10 milioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In Puglia tre personeincollato due numeri vincenti su unper cercare diil premio da 10di euro. Una volta beccati dalla commissione di controllo per lete, il trio è finito sotto indagine. Le accuse potrebbero costare una pena da 1 a 5 anni, come spiega a Fanpage.it l'avvocato penalista Giuseppe Di Palo.

