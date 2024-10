Controlli dell'Arma, tre patenti ritirate e due clandestini denunciati (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati all’identificazione di persone e veicoli nei luoghi di aggregazione sociale e di maggior intensità di traffico, per il contrasto dei reati predatori Modenatoday.it - Controlli dell'Arma, tre patenti ritirate e due clandestini denunciati Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati all’identificazione di persone e veicoli nei luoghi di aggregazione sociale e di maggior intensità di traffico, per il contrasto dei reati predatori

Controlli notturni della Polizia Locale : nuovo programma per la sicurezza urbana a partire dal 25 ottobre - Queste aree, spesso teatro di problematiche legate a assembramenti o a comportamenti non conformi alle norme di civiltà, saranno oggetto di un’attenzione particolare da parte delle forze dell’ordine. Obiettivi del programma di controlli notturni Il nuovo programma dei controlli notturni ha come obiettivo primario la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. (Gaeta.it)

Più sicurezza nei luoghi sensibili della città : controlli della polizia locale anche di notte - ANCONA - A partire da venerdì 25 ottobre, la Polizia Locale darà il via a un nuovo programma di controlli notturni, finalizzato a garantire la sicurezza e il decoro urbano. L’operazione si concentrerà in particolare nelle aree segnalate per comportamenti che ostacolano la normale fruizione degli. (Anconatoday.it)

Controlli notturni dei carabinieri della Bassa : nel mirino locali - discoteche - alcol e droga alla guida - Nella nottata di domenica 20 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Legnago hanno svolto un servizio specifico sul territorio di competenza del Comando di Castagnaro, con lo scopo di prevenire, ed eventualmente reprimere, i reati di tipo predatorio o finalizzati al traffico di sostanze... (Veronasera.it)