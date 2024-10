Codice giallo per pioggia con peggioramento: le previsioni per mercoledì 23 (Di martedì 22 ottobre 2024) La Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre, il Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, già in corso per la giornata odierna, per le zone centro-occidentali della regione.In previsione Arezzonotizie.it - Codice giallo per pioggia con peggioramento: le previsioni per mercoledì 23 Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato fino alla mezzanotte di domani,23 ottobre, ilper rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, già in corso per la giornata odierna, per le zone centro-occidentali della regione.In previsione

Pioggia e temporali in Toscana : codice giallo per rischio idrogeologico mercoledì 23. Le zone interessate - . La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di mercoledì 23 ottobre 2024 L'articolo Pioggia e temporali in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico mercoledì 23. zone interessate proviene da. (Firenzepost.it)

Pioggia in Toscana : codice giallo per martedì 22. Le zone interessate - Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore L'articolo Pioggia in Toscana: codice giallo per martedì 22. Le zone interessate proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Allerta meteo in Lazio : codice giallo per piogge e temporali nelle prossime 12 ore - L’allerta entrerà in vigore domani, 22 ottobre 2024, e sarà valida per un periodo di 12 ore. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e non esiteranno ad attuare eventuali misure di emergenza qualora la situazione meteo si aggravasse. Le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione e a tenersi aggiornati sugli sviluppi della situazione. (Gaeta.it)