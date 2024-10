Chieti, morto all’improvviso don Stefano Buccione (Di martedì 22 ottobre 2024) E' deceduto improvvisament,e a soli 47 anni, tra le mura della sua casa don Stefano Buccione, bravo e giovane parroco di Santa Maria de Cryptis Imolaoggi.it - Chieti, morto all’improvviso don Stefano Buccione Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E' deceduto improvvisament,e a soli 47 anni, tra le mura della sua casa don, bravo e giovane parroco di Santa Maria de Cryptis

Chieti in lutto per la prematura scomparsa di don Stefano Buccione a 47 anni - Il lutto collettivo che circonda la figura di don Stefano Buccione è un segnale della presenza di una comunità unita, desiderosa di celebrare la vita e l’impegno di un uomo che ha dedicato se stesso all’amore e alla cura degli altri. Le parole del sindaco Giorgio Di Clemente risuonano forti nella comunità: “Un grande dolore personale, per i familiari e per tutti quelli che lo apprezzavano e ... (Gaeta.it)

Si è spento a 47 anni don Stefano Buccione - La notizia è iniziata a circolare poco fa ed è di quelle che lascia senza parole: se ne è andato a soli 47 anni don Stefano Buccione, sacerdote di Chieti e parroco di Santa Maria de Cryptis. A confermarlo è il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente: "È con grande dolore che... (Chietitoday.it)