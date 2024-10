Iltempo.it - Buongiorno Regione, la rivelazione di Klaus Davi: "Così Gratteri ha evitato il mio pestaggio"

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'allora capo della Procura di Reggio Calabria e attuale capo della Procura di Napoli, Nicola, sventò un sequestro eai danni del giornalistache sarebbe dovuto avvenire all'inizio di maggio 2022 a Limbadi, località in provincia di Vibo Valentia. Fu infatti il magistrato antimafia che telefonò a, il quale stava partendo per la Calabria per incontrare alcune persone di Limbadi che gli avrebbero dovuto dare del materiale interessante per le sue inchieste. Lo ha svelato lo stessoospite del programma Rai "TGRCalabria". «Era il 26 aprile del 2022, avevo da poco pubblicato un filmato su un fatto successo a Limbadi che fece molto scalpore sui media - ha detto- Qualche giorno dopo mi chiamò una signora che mi voleva dare del materiale utile per le mie inchieste.