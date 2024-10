Bruno Labate e il primo sequestro delle Brigate Rosse: una storia italiana di sindacalismo ancora taciuta (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott – Il prossimo 23 ottobre ad Alseno presso il castello di Castelnuovo Fogliani, alle ore 20:30, si terrà la presentazione del documentario “sequestro Labate. Prove tecniche di terrorismo”. Bruno Labate e il primo sequestro delle Brigate Rosse Il docufilm realizzato dall’UGL pone l’accento su una storia italiana dimenticata ovvero quella del rapimento da parte delle Brigate Rosse a Torino nel 1973 del sindacalista della CISNAL Bruno Labate. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale – che patrocinerà l’iniziativa – e l’Unione Generale del Lavoro di Piacenza verrà dato spazio al protagonista di quei fatti, Labate, che interverrà raccontando la propria vicenda e con essa uno spaccato d’Italia taciuto per troppo tempo dove politica, lotte sindacali e terrorismo s’intrecciarono. Un modo per gettare luce su una pagina oscura della storia del nostro Paese. Ilprimatonazionale.it - Bruno Labate e il primo sequestro delle Brigate Rosse: una storia italiana di sindacalismo ancora taciuta Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott – Il prossimo 23 ottobre ad Alseno presso il castello di Castelnuovo Fogliani, alle ore 20:30, si terrà la presentazione del documentario “. Prove tecniche di terrorismo”.e ilIl docufilm realizzato dall’UGL pone l’accento su unadimenticata ovvero quella del rapimento da partea Torino nel 1973 del sindacalista della CISNAL. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale – che patrocinerà l’iniziativa – e l’Unione Generale del Lavoro di Piacenza verrà dato spazio al protagonista di quei fatti,, che interverrà raccontando la propria vicenda e con essa uno spaccato d’Italia taciuto per troppo tempo dove politica, lotte sindacali e terrorismo s’intrecciarono. Un modo per gettare luce su una pagina oscura delladel nostro Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Gaspare del Bufalo, gli appuntamenti della Parrocchia ‘Santa Maria degli Angeli’ di Benevento - Il 21 ottobre si celebra la memoria liturgica di San Gaspare del Bufalo, una ricorrenza di grande rilevanza spirituale e comunitaria per i fedeli di tutto il mondo. San Gaspare dedicò la sua vita alla ... (ntr24.tv)

La Fermignanese si tiene stretta la vetta: torna a sorridere il Marina - PROMOZIONE - Capolista vincente contro il Barbara Monserra, terzo stop per il Villa San Martino La Fermignanese si tiene stretta la vetta. Il successo di misura permette ai lanieri di volare a +4 sul ... (youtvrs.it)

Diocesi: Roma, per la Festa di San Gaspare del Bufalo messe con mons. Reina e il card. De Donatis - Lunedì 21 ottobre si celebrerà la memoria liturgica di san Gaspare del Bufalo, sacerdote romano noto per la sua intensa attività missionaria e per aver fondato la Congregazione dei Missionari del Prez ... (agensir.it)