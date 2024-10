Bjj4police: il Jiu Jitsu arriva a Genova per addestrare la Polizia di Stato (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa di formazione sta per avere luogo a Genova, dove il programma Bjj4police introdurrà nuove tecniche di Jiu Jitsu alle forze dell’ordine. Questo incarico, già adottato da unità della Polizia di New York e dai Rangers dell’esercito americano, mira a potenziare le competenze degli agenti italiani. L’evento, organizzato dalla Segreteria Provinciale del Siulp di Genova e sostenuto dalla segreteria nazionale, si svolgerà dal 23 al 25 ottobre presso la polisportiva Shodokan, situata nel quartiere di Sampierdarena. un corso intensivo per le forze dell’ordine Il programma del corso Bjj4police si compone di circa 24 ore di formazione, durante le quali i partecipanti affronteranno 45 moduli differenti. Gaeta.it - Bjj4police: il Jiu Jitsu arriva a Genova per addestrare la Polizia di Stato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa di formazione sta per avere luogo a, dove il programmaintrodurrà nuove tecniche di Jiualle forze dell’ordine. Questo incarico, già adottato da unità delladi New York e dai Rangers dell’esercito americano, mira a potenziare le competenze degli agenti italiani. L’evento, organizzato dalla Segreteria Provinciale del Siulp die sostenuto dalla segreteria nazionale, si svolgerà dal 23 al 25 ottobre presso la polisportiva Shodokan, situata nel quartiere di Sampierdarena. un corso intensivo per le forze dell’ordine Il programma del corsosi compone di circa 24 ore di formazione, durante le quali i partecipanti affronteranno 45 moduli differenti.

