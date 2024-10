Basket: Serie A. Il 6 novembre il recupero di Virtus-Tortona (Di martedì 22 ottobre 2024) La sfida era stata rinviata domenica a causa dell'alluvione in Emilia Romagna BOLOGNA - Si recupererà mercoledì 6 novembre la partita della quarta giornata del campionato di Serie A Unipol della Bertram Derthona in casa della Virtus Segafredo Bologna, rinviata domenica scorsa a causa dell'alluvione Ilgiornaleditalia.it - Basket: Serie A. Il 6 novembre il recupero di Virtus-Tortona Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La sfida era stata rinviata domenica a causa dell'alluvione in Emilia Romagna BOLOGNA - Si recupererà mercoledì 6la partita della quarta giornata del campionato diA Unipol della Bertram Derthona in casa dellaSegafredo Bologna, rinviata domenica scorsa a causa dell'alluvione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket : Serie A. Il 6 novembre il recupero di Virtus-Tortona - La sfida era stata rinviata domenica a causa dell'alluvione in Emilia Romagna BOLOGNA - Si recupererà mercoledì 6 novembre la partita della quarta giornata del campionato di Serie A Unipol della Bertram Derthona in casa della Virtus Segafredo Bologna, rinviata domenica scorsa a causa dell'alluvione . (Ilgiornaleditalia.it)

Basket - Serie A1 : Virtus Bologna-Tortona verrà recuperata il 6 novembre - RISULTATI E CLASSIFICHE The post Basket, Serie A1: Virtus Bologna-Tortona verrà recuperata il 6 novembre appeared first on SportFace. . Per Tortona si tratterà della prima di due trasferte consecutive lungo la via Emilia, vista la partita di tre giorni dopo contro la Reggiana, mentre per le Vu Nere il calendario si comprime ulteriormente, visto che venerdì 8 novembre all’Unipol Arena di ... (Sportface.it)

COPPA ITALIA SERIE C. Giana e Milan Futuro : ottavi di finale a novembre - Decisamente meglio in coppa di categoria: ieri è stato ufficializzato il programma degli ottavi di finale (partite di sola andata). Per i biancazzurri di Andrea Chiappella (nella foto) nel weekend è arrivata la seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko di misura contro il Padova (0-1) quello rocambolesco con il Lumezzane (2-3). (Sport.quotidiano.net)