Barcellona Raphinha | Foto maglia Nico Williams col mio numero è una mancanza di rispetto

(Di martedì 22 ottobre 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco, l’esterno del, ha parlato anche dellecircolate sui social circa la suacon il suoma il nome di, possibile acquisto dei blaugrana, già vicino in estate, momento nel quale si parlava di una cessione dello stessoper far cassa e consentire ai catalani di investire sul fuoriclasse dell’Athletic Bilbao. Enon le ha certo mandate a dire: “Ho già commentato su Instagram lo scherzo di cattivo gusto sulla. La gente dovrebbe rispettare i giocatori del proprio club. Vedere unadel genere non mi è piaciuto, è stata unadinei confronti del mio lavoro. E io ora do il duecento per cento”.: “col mioè unadi” SportFace.