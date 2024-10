Arrestato a Milano un uomo per furto di 700 chili di cavi di rame nello scalo ferroviario (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, si è svolto un intervento della Polizia Ferroviaria di Milano presso lo scalo ferroviario di Milano Smistamento che ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni originario dello Sri Lanka. L’accaduto ha riguardato il furto di cavi e bobine di rame, un reato che solleva preoccupazioni non solo per la sicurezza ferroviaria, ma anche per i fenomeni legati al riciclaggio di materiali di valore. Il furto nei dettagli Alle prime ore della serata, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno ricevuto segnalazioni riguardanti attività sospette all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un furgone che destava particolare attenzione. Dopo aver effettuato i controlli, è emerso che il veicolo conteneva cavi e bobine di rame, per un peso totale di circa 700 chili. Gaeta.it - Arrestato a Milano un uomo per furto di 700 chili di cavi di rame nello scalo ferroviario Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella serata di ieri, si è svolto un intervento della Polizia Ferroviaria dipresso lodiSmistamento che ha portato all’arresto di undi 38 anni originario dello Sri Lanka. L’accaduto ha riguardato ildie bobine di, un reato che solleva preoccupazioni non solo per la sicurezza ferroviaria, ma anche per i fenomeni legati al riciclaggio di materiali di valore. Ilnei dettagli Alle prime ore della serata, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno ricevuto segnalazioni riguardanti attività sospette all’interno dellodiSmistamento. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un furgone che destava particolare attenzione. Dopo aver effettuato i controlli, è emerso che il veicolo contenevae bobine di, per un peso totale di circa 700

