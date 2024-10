Archivio di Stato chiuso per il G7, Fp Cgil: "Un fatto grave per un servizio pubblico considerato essenziale" (Di martedì 22 ottobre 2024) Chiusura dell'Archivio di Stato, la cui sede si trova all'ex Aurum, da martedì 22 fino a giovedì 24 ottobre, per via della riunione dei ministri dello Sviluppo del G7, dedicata a sicurezza alimentare, infrastrutture, investimenti sostenibili e salute globale. "Apprendiamo dalla stampa e dai Ilpescara.it - Archivio di Stato chiuso per il G7, Fp Cgil: "Un fatto grave per un servizio pubblico considerato essenziale" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Chiusura dell'di, la cui sede si trova all'ex Aurum, da martedì 22 fino a giovedì 24 ottobre, per via della riunione dei ministri dello Sviluppo del G7, dedicata a sicurezza alimentare, infrastrutture, investimenti sostenibili e salute globale. "Apprendiamo dalla stampa e dai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Recuperati i giardini storici dell’Archivio di Stato di Napoli - it. . Stiamo dimostrando alla città che si deve lavorare in sinergia con le istituzioni e anche con le associazioni». Alla presentazione dell’intervento ha partecipato anche Antonio Tarasco, direttore generale degli Archivi di Stato, che ha posto l’accento sulle «tante iniziative di apertura degli Archivi al pubblico e di polivalenza: noi intendiamo considerare gli Archivi non solo come luogo ... (Ildenaro.it)

L'Archivio di Stato si svela in due aperture straordinarie - Nell'ambito del piano di valorizzazione promosso dal Ministero della Cultura, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone due aperture straordinarie della sede di Forlì la mattina di sabato 26 ottobre e di sabato 23 novembre. L'iniziativa Archivio Open Day. Istruzioni per l'uso prevede alle ore... (Forlitoday.it)

Archivio di Stato di Napoli : grazie al Pnrr restaurati gli storici giardini. Restituito un gioiello verde alla città - È stato reintrodotto l’orto dei semplici dove i monaci coltivavano le piante officinali che usavano per i medicamenti, l’agrumeto, già presente in una planimetria di metà ‘800 e giardini naturali. “La rinascita simbolica dei giardini storici dell’Archivio di Stato rende omaggio al legame indissolubile tra memoria, territorio e comunità. (Ildenaro.it)