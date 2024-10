Ilrestodelcarlino.it - Ancona, griffe contraffatte: maxisequestro di mille capi e due denunce

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Vestiti firmati contraffatti: maxi sequestro di oltreconfezioni. La Guardia di Finanza del comando provinciale diha portato avanti un’indagine volta alla repressione di reati in materia di contraffazione marchi che ha portato al sequestro e alla denuncia di due responsabili. L’operazione era nata da un intervento dei militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia che nel corso degli ordinari controlli tra i commercianti della zona hanno intercettato una partita didi abbigliamento contraffatti che riproducevano fedelmente i modelli e i marchi di note. Gli operatori commerciali controllati sono risultati ignari della non genuinità deiche avevano ordinato, in quanto apparentemente di ottima fattura e quindi difficilmente distinguibili da quelli originali.