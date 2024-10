Al via la nuova stagione NBA: tutte le curiosità (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella notte tra il 22 e 23 ottobre parte la 79esima stagione della Lega Nella notte parte la 79esima stagione di regular season dell’NBA, la lega di basket più famosa e conosciuta al mondo. In Italia, in particolar modo, anche grazie a social e non solo, l’interesse è sempre più vivo. Nel Bel Paese si contano 9 milioni di appassionati, facendo dell’NBA la lega sportiva statunitense più seguita nel nostro paese. Leggi anche: Volley, Alessia Orro ho un nuovo amore? Gli indizi Andando nello specifico circa il 51% degli italiani nutre un forte interesse per la Lega. L’audience televisiva per le NBA Finals 2024, su Sky Sport Italia, ha avuto una notevole crescita del +40% rispetto all’anno precedente. In contemporanea c’è stato l’incremento della NBA League Pass. 361magazine.com - Al via la nuova stagione NBA: tutte le curiosità Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella notte tra il 22 e 23 ottobre parte la 79esimadella Lega Nella notte parte la 79esimadi regular season dell’NBA, la lega di basket più famosa e conosciuta al mondo. In Italia, in particolar modo, anche grazie a social e non solo, l’interesse è sempre più vivo. Nel Bel Paese si contano 9 milioni di appassionati, facendo dell’NBA la lega sportiva statunitense più seguita nel nostro paese. Leggi anche: Volley, Alessia Orro ho un nuovo amore? Gli indizi Andando nello specifico circa il 51% degli italiani nutre un forte interesse per la Lega. L’audience televisiva per le NBA Finals 2024, su Sky Sport Italia, ha avuto una notevole crescita del +40% rispetto all’anno precedente. In contemporanea c’è stato l’incremento della NBA League Pass.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nba - al via la nuova stagione : questa notte Celtics-Knicks e Lakers-Timberwolves - A seguire c’è un’altra grande partita: quella tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves alla Crypto. com Arena (alle 4:00, ora italiana). com/f8JZQpQyc2 — NBA (@NBA) October 21, 2024 . 24 hours away from #KiaTipOff24! The 2024-25 regular season tips off Tuesday night on TNT with Knicks/Celtics followed by Timberwolves/Lakers. (Lapresse.it)

Record di avvistamenti di balenottere e delfini durante la stagione di monitoraggio nel Santuario Pelagos - Questo articolo esplorerà i dettagli di questa stagione di monitoraggio, i risultati ottenuti e il ruolo della ricerca nell’ecosistema marino del Mar Ligure. Il programma ‘Cetasmus‘ non si limita a fornire dati, ma offre anche opportunità di formazione per studenti universitari, che possono utilizzare queste informazioni nelle loro tesi di laurea. (Gaeta.it)

Weekend all'insegna di musica e cultura : arriva la Notte europea dei ricercatori e prende il via la stagione lirica del teatro Marrucino - Un weekend all'insegna di tanti concerti ma soprattutto tanta cultura a Chieti e provincia: in primo piano la Notte europea dei ricercatori, ma anche le Giornate europee del patrimonio, che richiameranno tanti visitatori. E se cercate un appuntamento in particolare, il consiglio è di recarvi a... (Chietitoday.it)