Airbag difettosi Citroën e il richiamo urgente in Italia | migliaia di veicoli pericolosi in circolazione Ecco cosa fare

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il caso deglitorna a far parlare di sé, coinvolgendo Citroen e il mercatono. La casa automobilistica francese ora intensifica la campagna «Stop Drive» per avvertire i proprietari di modelli C3, prodotti tra aprile 2009 e febbraio 2017, e DS3, fabbricati tra giugno 2009 e maggio 2019, sui potenziali rischi legati agliforniti dalla Takata. Questisono stati responsabili, in passato, di numerosi incidenti e oltre 60 morti a livello globale. E ora continuano a costituire una minaccia per la sicurezza, tanto da richiedere – a più riprese – ildi milioni dia livello mondiale. Sulle pagine dei quotidiani, torna infatti l’avviso della campagna che invita i proprietari a sospendere immediatamente l’uso deicoinvolti fino a quando non sarà effettuata la riparazione necessaria.