Accordo tra Confindustria Bergamo e Banca Aidexa, la fintech che promette "il fido in mezz'ora" (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. Lo definiscono un passo "fisiologico", anche se in un territorio da sempre legato a un concetto di Banca molto tradizionale, arrivare a stringere un Accordo con una fintech che di sportelli e filiali fisiche non ne ha è sicuramente un chiaro segnale della direzione che sta prendendo il settore della finanza e del credito. I soggetti in campo sono Confindustria Bergamo e Banca Aidexa, prima fintech bank italiana dedicata esclusivamente alle micro e piccole imprese, nata con l'obiettivo di semplificare l'esperienza di accesso al credito degli imprenditori italiani grazie ad un approccio 100% digitale.

