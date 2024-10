A Roma il primo ambulatorio veterinario sociale (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Una novità per gli amici a 4 zampe: è stato inaugurato a Roma il primo ambulatorio di veterinaria sociale Lav in viale Regina Margherita. “Garantire anche agli animali domestici, di persone che vivono in condizioni di fragilità, le cure veterinarie necessarie è un importante segnale di civiltà in aiuto delle famiglie in difficoltà economiche che, per amore dei propri amici a 4 zampe, potrebbero trovarsi nelle condizioni di fare spiacevoli rinunce”. È quanto ha sostenuto l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari intervenuta oggi all’inaugurazione”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Una novità per gli amici a 4 zampe: è stato inaugurato aildi veterinariaLav in viale Regina Margherita. “Garantire anche agli animali domestici, di persone che vivono in condizioni di fragilità, le cure veterinarie necessarie è un importante segnale di civiltà in aiuto delle famiglie in difficoltà economiche che, per amore dei propri amici a 4 zampe, potrebbero trovarsi nelle condizioni di fare spiacevoli rinunce”. È quanto ha sostenuto l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari intervenuta oggi all’inaugurazione”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma inaugura il primo ambulatorio di veterinaria sociale per famiglie in difficoltà - Il valore degli animali nelle famiglie in difficoltà Per molte persone in condizioni di vulnerabilità, i propri animali domestici rappresentano l’unico punto di riferimento affettivo. Questa iniziativa non solo cura gli animali, ma si impegna anche a prevenire situazioni di abbandono e maltrattamento, supportando in tal modo le famiglie in difficoltà. (Gaeta.it)

Carrie - il primo romanzo di Stephen King diventa una serie tv - Il libro è diventato un best seller ed è stato successivamente adattato in un film nel 1976 con Sissy Spacek, diretto da […]. ”Carrie” è stato il primo romanzo di Stephen King ed è stato pubblicato originariamente nel 1974. Il primo romanzo di Stephen King, “Carrie”, diventa una serie tv e sarà diretta da Mike Flanagan. (2anews.it)

”Carrie” - il primo romanzo di Stephen King ( e best seller) diventa una serie tv - Secondo quanto trapelato, l’adattamento di Flangan sarebbe: “Una rivisitazione audace e attuale della storia della disadattata liceale Carrie White, che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover fare i conti con il panorama alieno della scuola superiore pubblica, uno scandalo di bullismo che ... (Metropolitanmagazine.it)