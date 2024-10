Notizie.com - 6 lauree in 13 anni: l’incredibile storia di una 67enne di Venezia

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Viviana Pongan è la protagonista di unaincredibile, con 6conseguite in 13: come ce l’ha fatta? Viviana Pongan, una donna di 67residente a, ha recentemente fatto parlare di sé per un traguardo accademico non comune. Dal 2014 ad oggi, Viviana ha conseguito ben sei, tutte con il massimo dei voti. L’ultima in ordine di tempo è stata ottenuta all’Università Ca’ Foscari di, in collaborazione con l’Università di Padova, il 18 ottobre scorso in Scienze archivistiche e biblioteconomiche. Come ha fatto quest’uomo di 67a conseguire seiin tredici? – notizie.comLa passione per la lettura e lo studio ha sempre accompagnato la vita di Viviana. Cresciuta negli’70 in una famiglia operaia a Gosaldo nel Bellunese, fin da piccola risparmiava la paghetta settimanale per acquistare libri.