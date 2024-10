Panorama.it - 30 anni di Pulp Fiction: come Tarantino ha cambiato per sempre il cinema

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un mix di azione, violenza, humour e lunghissimi dialoghi iperrealistici che c’entrano ben poco con la trama ma che caratterizzano perfettamente i personaggi L’opera seconda di Quentinusciva nei30fa: il 14 ottobre negli Stati Uniti, il 28 in quelli italiani. In pochi allora scommettevano su questa storia, che vedevaprotagonisti un ex divo sul viale del tramonto e una giovane promessa di Hollywood lontana dai canoni tipici delle star. Quentinall'epoca aveva 31, aveva già esordito dueprima con Le iene, generando interesse per lo stile originale di regia e sceneggiatura, ma fua consacrare quello che sarebbe diventato il marchio di fabbrica del regista: quello stile unico e inimitabile che caratterizza tutti i suoi film e che oggi viene definito stile 'tarantiniano'.