Woman of the Hour, la vera storia dietro il film Netflix di Anna Kendrick (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scopriamo cosa c'è di vero e cosa di inventato nella storia prodotta da Netflix che segna il debutto alla regia di Anna Kendrick. Per il suo debutto alla regia, l'attrice Anna Kendrick ha scelto una storia vera intrigante e alquanto inquietante, raccontando come il serial killer americano Rodney Alcala abbia vinto il programma The Dating Game nel 1978. Su Netflix dal 18 ottobre, Woman of the Hour ha sollevato numerosi interrogativi sulla veridicità dei fatti narrati. Nato a San Antonio, Texas, il 23 agosto 1943, Rodney Alcala è stato un serial killer e predatore sessuale con numerosi crimini commessi in California e a New York. Come fotografo amatoriale, spesso scattava foto delle sue vittime prima o dopo averle uccise. All'età di 35 anni,

