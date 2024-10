Virus respiratorio sinciziale, perché è pericoloso e come proteggersi dall’RSV (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bambini molto piccoli. E, dall’altro capo del filo della vita, gli anziani. Proteggerli dall’RSV o Virus respiratorio sinciziale è basilare. perché è proprio in queste fasce d’età che l’infezione, destinata in genere a passare senza lasciare particolari strascichi negli adulti sani, può diventare estremamente pericolosa. E perché è fondamentale proteggerci dalla bronchiolite? Cerchiamo di capirlo insieme. come respiriamo e perché l’RSV può essere pericoloso come un mantice, i nostri polmoni sono capaci di inspirare ed espirare ogni giorno, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, quasi 19.000 litri di aria. Una quantità davvero strabiliante, che viene “manipolata” nei nostri polmoni. E grazie ai polmoni, che svolgono il loro lavoro in silenzio e senza darci alcun segno della loro attività, il corpo funziona. Dilei.it - Virus respiratorio sinciziale, perché è pericoloso e come proteggersi dall’RSV Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bambini molto piccoli. E, dall’altro capo del filo della vita, gli anziani. Proteggerliè basilare.è proprio in queste fasce d’età che l’infezione, destinata in genere a passare senza lasciare particolari strascichi negli adulti sani, può diventare estremamente pericolosa. Eè fondamentale proteggerci dalla bronchiolite? Cerchiamo di capirlo insieme.respiriamo el’RSV può essereun mantice, i nostri polmoni sono capaci di inspirare ed espirare ogni giorno, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, quasi 19.000 litri di aria. Una quantità davvero strabiliante, che viene “manipolata” nei nostri polmoni. E grazie ai polmoni, che svolgono il loro lavoro in silenzio e senza darci alcun segno della loro attività, il corpo funziona.

