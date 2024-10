Tpi.it - “Violento scontro nel backstage, la Rai voleva cacciare Alan Friedman da Ballando con le Stelle”

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)rischia di essere espulso dacon lea causa di un “” nel dietro le quinte con una redattrice del programma. Lo riferisce il giornalista Davide Maggio, esperto di vicende televisive. Secondo Maggio, la Rai ha inviato al concorrente del talent show una lettera di richiamo “anche in considerazione del fatto che l’episodio non è stato isolato”. Ma non solo: i vertici di Viale Massini avrebbero anche caldeggiato l’allontanamento di Friedeman. I fatti sarebbero avvenuti nei giorni o nelle ore precedenti l’ultima puntata, andata in onda in diretta nella serata di sabato 19 ottobre, che vedeva il concorrente allo spareggio con Sonia Bruganelli e dunque a rischio eliminazione.