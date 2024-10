Vinitaly debutta negli Usa con oltre 230 aziende italiane (Di lunedì 21 ottobre 2024) CHICAGO (ITALPRESS) – oltre 230 espositori, in rappresentanza di oltre 1.600 etichette. Questi alcuni numeri della prima edizione di Vinitaly.Usa, a Chicago. Dopo il numero zero dello scorso anno, il debutto oltreoceano di Veronafiere e Fiere italiane si presenta con un format b2b , per un’Italia del vino che nei primi 7 mesi del 2024 vede l’export sul fronte del valore segnare un +8%. f11/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Vinitaly debutta negli Usa con oltre 230 aziende italiane Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CHICAGO (ITALPRESS) –230 espositori, in rappresentanza di1.600 etichette. Questi alcuni numeri della prima edizione di.Usa, a Chicago. Dopo il numero zero dello scorso anno, il debuttooceano di Veronafiere e Fieresi presenta con un format b2b , per un’Italia del vino che nei primi 7 mesi del 2024 vede l’export sul fronte del valore segnare un +8%. f11/sat/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rocca a Chicago per Vinitaly Usa: "Le eccellenze del Lazio sbarcano in America" - (Agenzia Vista) Usa, 21 ottobre 2024 Regione Lazio e Arsial alla conquista del pubblico americano di Vinitaly.USA, in corso di svolgimento al Navy Pier di Chicago. L'evento, organizzato da Veronafiere ... (quotidiano.net)

David Garrett anche in Italia ad aprile con Millennium Symphony - Nel corso della sua stellare carriera, che dura da oltre tre decenni, ha affascinato milioni di persone con le sue magistrali interpretazioni di musica classica. Maestro del crossover unico nel suo ... (askanews.it)

In Sicilia biologico oltre 25% produzione, ma consumi sono bassi - Roma, 21 ott. (askanews) – La Sicilia, una delle regioni che ha investito maggiormente nella produzione biologica, in largo anticipo ha già raggiunto e superato l’obiettivo fissato dal Green Deal per ... (askanews.it)