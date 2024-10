Verona indagato l’agente Polfer che ha ucciso un migrante L’ira del Siulp | E’ stato costretto

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “A chi propone letture fuorvianti e ingenerose dell’accaduto, ricordiamo che i poliziotti hanno pochi istanti per poter decidere come reagire di fronte a situazioni emergenziali. E non lo fanno certo a cuor leggero”, così Felice Romano. Il segretario del sindacato di poliziainterviene deciso dopo l’iscrizione nel registro degli indagati deldellache ha sparto a Diarra Moussa, uccidendolo. Il 26enne originario del Mali, residente in Italia da 8 anni, stava aggredendocon un coltello nella stazione ferroviaria di. “Il collega che ieri, per quanto emerso dai primi accertamenti, sembra essere– ribadiamo:! – a usare l’arma ha, come spiega il comunicato stampa della Procura, immediatamente dopo cercato di soccorrere l’aggressore che stava morendo”, sottolinea Romano.