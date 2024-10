Verona indagato il poliziotto della Polfer che ha sparato uccidendo Diarra Moussa Era stato aggredito con un coltello

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Èl’agentepolizia ferroviaria () che ieri mattina, domenica 20 ottobre, hae ucciso a, migrante 26enne originario del Mali. Secondo le prime ricostruzioni,avrebbecon unl’agente. Per questo, secondo fonti giudiziarie, l’indagine per ora continua a muoversi entro un quadro di legittima difesa. L’iscrizione nel registro per il, atto dovuto per consentirgli di nominare periti per accertamenti forensi, è data anche dalla volontà di approfondire se ci sia inveceun superamento dei limiti. Da qui l’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. Si attende l’autopsia sul corpo del 26enne. Cosa è accaduto Sono le 5.30 del mattino di domenica quando, in Italia da 8 anni, sta camminando nelle vicinanzestazionePorta Nuova.