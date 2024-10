“Valorizzare il lavoro per ridurre le disuguaglianze”, Bersani: “La prima responsabilità è della politica” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. “Valorizzare il lavoro per ridurre le disuguaglianze: politiche di prospettiva per un cambiamento di qualità”. Pier Luigi Bersani, politico italiano, due volte presidente dell’Emilia-Romagna, tre volte ministro nei governi dell’Ulivo, europarlamentare e deputato della Repubblica, nel 2009 segretario del Partito Democratico, arriva a Bergamo per parlare di lavoro, in un incontro voluto dalla Filcams-Cgil. Orizzonti aperti e analisi a tutto tondo che spaziano dal tema delle disuguaglianze, il focus dell’appuntamento che si è tenuto appunto al Polaresco, passando necessariamente per la politica, fino ad arrivare alla sociologia. Tutti argomenti cari a Bersani che certo non si risparmia, com’è nel suo mood, e che lo trovano non solo preciso e pungente in termini di analisi, ma anche più che propositivo. Bergamonews.it - “Valorizzare il lavoro per ridurre le disuguaglianze”, Bersani: “La prima responsabilità è della politica” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. “ilperle: politiche di prospettiva per un cambiamento di qualità”. Pier Luigi, politico italiano, due volte presidente dell’Emilia-Romagna, tre volte ministro nei governi dell’Ulivo, europarlamentare e deputatoRepubblica, nel 2009 segretario del Partito Democratico, arriva a Bergamo per parlare di, in un incontro voluto dalla Filcams-Cgil. Orizzonti aperti e analisi a tutto tondo che spaziano dal tema delle, il focus dell’appuntamento che si è tenuto appunto al Polaresco, passando necessariamente per la, fino ad arrivare alla sociologia. Tutti argomenti cari ache certo non si risparmia, com’è nel suo mood, e che lo trovano non solo preciso e pungente in termini di analisi, ma anche più che propositivo.

