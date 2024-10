USA 2024, Donald Trump serve patatine al Mc Donald’s in Pennsylvania: “Kamala non ha mai lavorato qui” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Donald Trump si è improvvisato dipendente di un Mc Donald's a Feasterville, un sobborgo di Philadelphia (Pennsylvania) nel corso del tour elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. A Kamala Harris: "Sei una bugiarda, non hai mai lavorato qui". Negli ultimi sondaggi tra i due è sempre più testa a testa. Fanpage.it - USA 2024, Donald Trump serve patatine al Mc Donald’s in Pennsylvania: “Kamala non ha mai lavorato qui” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)si è improvvisato dipendente di un Mc's a Feasterville, un sobborgo di Philadelphia () nel corso del tour elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. A Kamala Harris: "Sei una bugiarda, non hai maiqui". Negli ultimi sondaggi tra i due è sempre più testa a testa.

