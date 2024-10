Tumore della pelle, a Siena arruolati i pazienti per il vaccino anticancro a mRna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Siena, 21 ottobre 2024 - Anche alle Scotte di Siena verranno arruolati i pazienti del vaccino anticancro a mRna per la cura del carcinoma della pelle a cellule squamose. È uno dei tumori della cute più diffusi e che nel 5 per cento dei casi porta alla mortalità. L'identikit dei 600 pazienti selezionati per la sperimentazione corrisponde a: persona anziana, per lo più uomo, con un passato di esposizione al sole molto intenso, con lesioni della cute molto gravi. Prende il via all'Istituto tumori Pascale di Napoli - ed è il primo centro in Italia - l'arruolamento per questo vaccino. «Il carcinoma a cellule squamose è il Tumore della pelle dei braccianti, dei marinai, dei muratori. Lanazione.it - Tumore della pelle, a Siena arruolati i pazienti per il vaccino anticancro a mRna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Anche alle Scotte diverrannodelper la cura del carcinomaa cellule squamose. È uno dei tumoricute più diffusi e che nel 5 per cento dei casi porta alla mortalità. L'identikit dei 600selezionati per la sperimentazione corrisponde a: persona anziana, per lo più uomo, con un passato di esposizione al sole molto intenso, con lesionicute molto gravi. Prende il via all'Istituto tumori Pascale di Napoli - ed è il primo centro in Italia - l'arruolamento per questo. «Il carcinoma a cellule squamose è ildei braccianti, dei marinai, dei muratori.

