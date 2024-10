Traffico Roma del 21-10-2024 ore 15:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071107 30 74731 scolastica e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina da oggi a Torrevecchia lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa al Traffico via di Torrevecchia & via Pietro Maffi deviato le linee 46 e 49 a Viale Trastevere fino al 20 novembre con esclusione del venerdì e del sabato di notte tra le 22 e le 5 modifiche di viabilità per lavori di manutenzione della pavimentazione il cantiere è a cura del dipartimento capitolino lavori nelle ore di cantiere divieti di transito su entrambe le carreggiate tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071107 30 74731 scolastica e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina da oggi a Torrevecchia lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa alvia di Torrevecchia & via Pietro Maffi deviato le linee 46 e 49 a Viale Trastevere fino al 20 novembre con esclusione del venerdì e del sabato di notte tra le 22 e le 5 modifiche di viabilità per lavori di manutenzione della pavimentazione il cantiere è a cura del dipartimento capitolino lavori nelle ore di cantiere divieti di transito su entrambe le carreggiate tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 14 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071107 30 74731 scolastica e 788 la novità permetterà uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina da oggi a Torrevecchia lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa al traffico via di Torrevecchia ... (Romadailynews.it)

Incidente stradale su via Flaminia a Roma : auto ribaltata e traffico deviato - Le comunicazioni con gli automobilisti sono state continue, garantendo indicazioni chiare per evitare ingorghi e facilitare il passaggio degli altri veicoli. Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, via Flaminia, una delle arterie principali di Roma, è stata teatro di un incidente stradale che ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorsi. (Gaeta.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 13 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori in via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni rallentamenti e code in caso di traffico intenso a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre transito su carreggiata ridotta di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via ... (Romadailynews.it)