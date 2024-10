Totti: "Tornare a giocare? Mai dire mai, mi hanno cercato dei club di Serie A. Potrebbe chiamarmi l'Inter..." (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francesco Totti è tornato a parlare. L`ex capitano e bandiera della Roma, oggi icona del brand Betsson, che sponsorizza fra le altre anche Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francescoè tornato a parlare. L`ex capitano e bandiera della Roma, oggi icona del brand Betsson, che sponsorizza fra le altre anche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Het mysterieuze vriendje van Ilaria Clemente: wie is Daniele - Ilaria Clemente, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente rivelato al pubblico di avere un fidanzato misterioso, Daniele. Questo giovane uomo, di 27 anni, ha catturato l’attenzione non solo ... (notizie.it)

Totti rivela: «Io di nuovo in campo? Tutto può accadere e infatti alcune squadre anche di serie A mi hanno cercato» - Totti, l’ex capitano della Roma rilascia una curiosa intervista parlando del suo futuro e del suo possibile ritorno in campo Nel corso di un evento organizzato da Betsson, ai microfoni dei cronisti pr ... (lazionews24.com)

Totti torna a jugar? Amb 48 anys, segueix buscat per la Sèrie A - Francesco Totti svela di ricevere chiamate da club di Serie A. L'ex capitano della Roma torna a giocare a calcio? (notizie.it)