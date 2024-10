Torna dal lavoro e viene aggredito dalla moglie: "Ha bevuto con un'amica, è ubriaca" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella serata di ieri, la polizia è intervenuta presso un condominio in via Flaminia dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte di una donna. Durante la telefonata, si udivano urla e rumori in sottofondo, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Gli agenti, giunti sul posto, sono Anconatoday.it - Torna dal lavoro e viene aggredito dalla moglie: "Ha bevuto con un'amica, è ubriaca" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella serata di ieri, la polizia è intervenuta presso un condominio in via Flaminia dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte di una donna. Durante la telefonata, si udivano urla e rumori in sottofondo, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Gli agenti, giunti sul posto, sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Milano torna “Expo Training 2024” - l’evento su formazione - lavoro e innovazione - Si terrà il 28 e 29 ottobre al Rho Fiera di Milano, l'Expo Training 2024, giunto alla sua XIII edizione. L'evento che si propone come una piattaforma dedicata alla promozione delle competenze e delle conoscenze, con un focus particolare sulle transizioni economiche e l'intelligenza artificiale. . L'articolo A Milano torna “Expo Training 2024”, l’evento su formazione, lavoro e innovazione ... (Orizzontescuola.it)

Il passaggio monzese "ostaggio" dei ragazzini : "Ho paura a tornare da lavoro" - "Si picchiano, urlano, bevono alcol in pieno giorno, fanno i bisogni nelle aiuole o nelle rientranze nelle vicinanze". Una situazione di degrado e disagio quella che ha descritto alla redazione di MonzaToday una cittadina che da quel tratto transita ogni pomeriggio. Si tratta del passaggio che... (Monzatoday.it)

Iniezioni dimagranti ai disoccupati obesi per farli tornare a lavoro : il controverso studio in UK - Il controverso esperimento sarà condotto a Manchester. Nel Regno Unito inizierà uno studio quinquennale per valutare se i nuovi farmaci efficaci per la perdita di peso (a base di Semaglutide e Tirzepatide) siano in grado di far tornare a lavoro persone obese disoccupate e ridurre l'impatto economico sul Sistema sanitario nazionale (NHS). (Fanpage.it)