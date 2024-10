.com - Terza Categoria / Il racconto della 3ª giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Maiolati Pianello e Urbanitas Apiro volano da sole in testa, il Largo Europa vince di misura a Camerata Picena, l’Albacina schianta la Junior Jesina e Fabriano-Atletico 2008 al cardiopalama: ilcompletodel girone C, con un occhio anche sull’Appignano del girone E VALLESINA , 21 ottobre 2024 – Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre si è disputata ladel girone C di, i cui risvolti si stanno facendo sempre più intriganti, con tante partite ricche di gol e di emozioni in cui le sorprese sicuramente non mancano.