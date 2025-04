Si schianta contro il guard rail lacrime e dolore per Antonio

Antonio Vollaro, 60 anni, che ha perso la vita ieri mattina sulla Strada Provinciale 500, a Casandrino. Il signor Antonio si è schiantato, con la sua auto, per cause ancora da accertare, contro il guard rail. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per lui. Napolitoday.it - Si schianta contro il guard rail: lacrime e dolore per Antonio Leggi su Napolitoday.it Lutto a Portici per la tragica scomparsa diVollaro, 60 anni, che ha perso la vita ieri mattina sulla Strada Provinciale 500, a Casandrino. Il signorsi èto, con la sua auto, per cause ancora da accertare,il. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per lui.

Potrebbe interessarti anche:

Si schianta con l'auto contro il guard rail che sfonda il parabrezza: il conducente si salva per miracolo

Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la bretella di Sacile Est. Il fatto si è verificato alle 5 di mattina nella giornata di mercoledì 5 marzo. ...

Incidente in A2, camion cisterna si schianta contro il guard rail

Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa)- È miracolosamente illeso, il camionista alla guida del camion cisterna che pochi minuti fa, si è schiantato contro il guardrail sull’autostrada A2 del ...

Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto

Perugia, 9 aprile 2025 – Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto che proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 ...

Si schianta contro il guard rail: lacrime e dolore per Antonio. Collagna, motociclista si schianta contro il guard rail. Auto si schianta contro il guardrail sulla 131, uomo portato in ospedale. AVVERTE MALORE ALLA GUIDA, UOMO SI SCHIANTA CONTRO GUARD RAIL (. Incidente in A2, camion cisterna si schianta contro il guard rail. Suv si schianta contro il guardrail, feriti padre e figlio. Ne parlano su altre fonti

Secondo torinoggi.it: Perde il controllo della moto e si schianta contro il guard rail: centauro tra la vita e la morte - Un grave incidente ha funestato la mattinata di oggi, venerdì 11 aprile, ad Avigliana. Un 38enne residente a Bruno ha perso il controllo della sua Kawasaki andando a schiantarsi contro il guardrail ...

Scrive msn.com: Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto - Incidente stradale sulla SS3 al km 22. I vigili del fuoco hanno estratto la conducente del mezzo. È stata poi portata all’ospedale della Branca ...

Nota di ilsecoloxix.it: Quiliano, si schianta in moto contro il guard-rail e finisce in un ruscello: soccorso - Quiliano - Un motociclista di 50 anni è stato soccorso oggi pomeriggio dopo essersi schiantato contro il guard-rail in via Molini ed essere finito nel sottostante ruscello. L'uomo avrebbe perso ...