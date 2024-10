Sinner sempre in vetta, Musetti avanza nel ranking Atp (Di lunedì 21 ottobre 2024) Restano sette i tennisti azzurri presenti nella top 50 ROMA - Il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione vinto pochi giorni fa, non dava punti nel ranking Atp, e Jannik Sinner si conferma numero uno al mondo, stabile con 11.920 punti, per la 20esima settimana di fila. Rimane invariata tutta Ilgiornaleditalia.it - Sinner sempre in vetta, Musetti avanza nel ranking Atp Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Restano sette i tennisti azzurri presenti nella top 50 ROMA - Il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione vinto pochi giorni fa, non dava punti nelAtp, e Janniksi conferma numero uno al mondo, stabile con 11.920 punti, per la 20esima settimana di fila. Rimane invariata tutta

Ranking ATP (21 ottobre 2024) : Jannik Sinner sempre sul trono - eguaglia Mats Wilander - A completare la top-10 troviamo il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz, l’altro russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex de Minaur. TOP-200 ITALIANI Lunedì 21 ottobre 2024 1. (Oasport.it)

Ranking ATP : i punti da difendere per Sinner e Alcaraz tra Bercy e Finals di Torino. Il n.1 cede i 500 di Vienna - 10. 2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RRW 1300 Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2300 DANIIL MEDVEDEV 28. 2024 ATP Tour 500 Vienna W 500 04. 10. 11. Fino a fine stagione Jannik Sinner dovrà difendere in tutto 1590 punti, frutto della finale raggiunta alle ATP Finals, della vittoria a Vienna, titolo che non difenderà , e degli ottavi di Parigi-Bercy, mentre Novak Djokovic ne ... (Oasport.it)

Sinner sempre leader - chiuderà 2024 in vetta ranking Atp - Novak Djokovic rimane stabile al quarto posto, seguito dalrusso Daniil Medvedev, mentre in sesta posizione avanza TaylorFritz, ai danni di Andrey Rublev che scende al settimo posto. ROMA (ITALPRESS)- Con l’accesso alla finale del “Rolex ShanghaiMasters”, penultimo “1000” della stagione, Jannik Sinner aveva già conquistato la certezza di chiudere in testa al ranking Atp il 2024. (Unlimitednews.it)