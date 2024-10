Sei incinta, ti licenzio: così Diana ha salvato il lavoro da 1800 euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mercato del lavoro a volte sa chiedere scusa. E finalmente è una bella notizia. La multinazionale olandese Randstad lo ha dichiarato pubblicamente, dopo l'inchiesta di Today.it e Dossier MilanoToday. La storia riguarda Diana, 37 anni, mamma dipendente in affitto all'Ospedale dei bambini Buzzi Today.it - Sei incinta, ti licenzio: così Diana ha salvato il lavoro da 1800 euro Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il mercato dela volte sa chiedere scusa. E finalmente è una bella notizia. La multinazionale olandese Randstad lo ha dichiarato pubblicamente, dopo l'inchiesta di Today.it e Dossier MilanoToday. La storia riguarda, 37 anni, mamma dipendente in affitto all'Ospedale dei bambini Buzzi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

All'Istituto Volta mancano le aule - la Regione rassicura : "Nessuna lezione pomeridiana - a lavoro per trovare una soluzione" - Tra contratto scaduto con Palazzo Fuksas e boom di iscrizioni all'Istituto Volta mancano le aule per ospitare tutti gli studenti e così il timore è quello di dover attuare, come si sta facendo al Marconi in questo avvio di anno scolastico, i doppi turni e cioè che parte degli studenti... (Ilpescara.it)