Scooter incastrato tra due auto nel Tarantino | incidente terribile immagini spaventose

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì 21 ottobre lungo la Litoranea Salentina, nei pressi della Batteria Cattaneo, tra le località di Gandoli e Leporano, nella provincia di Taranto. Tre automobili e uno Scooter sono stati coinvolti in un violento sinistro, con il mezzo a due ruote che è rimasto intrappolato tra due delle vetture.Leggi anche: Silvia Nowak uccisa a coltellate e bruciata: trovato il suo corpo, le riprese delle telecamere Per fortuna, le persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere e non ci sono state conseguenze gravi. I Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto per garantire la sicurezza dei veicoli e facilitare la loro rimozione. La Polizia Locale ha temporaneamente chiuso il tratto stradale interessato per effettuare le operazioni di recupero.

