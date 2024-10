Oasport.it - Sci alpino, calendario che sfavorisce sempre i velocisti: più gare di gigante e slalom. E le cancellazioni…

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Scatterà nel fine settimana la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci: la 59ma edizione del massimo circuito internazionale prevede 75 eventi, 38 maschili e 37 femminili, suddivisi in 4 specialità individuali. Non è infatti inalcuna gara di combinata alpina individuale né di parallelo. Rinviato anche l’esordio della combinata alpina a squadre (maschile e femminile), specialità olimpica a Milano-Cortina 2026. Analizzando il, si nota ancora una volta come questo sia sbilanciato verso le prove tecniche rispetto alleveloci: le 38maschili si suddividono in 9 giganti, 12, 9 discese ed 8 super-G. Saranno dunque 21 letecniche a dispetto di 17 veloci. Stessa lunghezza d’onda per il programma femminile: le 37 prove sono suddivise in 10 giganti, 10, 8 discese e 9 super-G, ovvero 20tecniche e 17 veloci.