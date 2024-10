Sala: “Serve nuova e concreta politica industriale” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostro Paese ha bisogno di una concreta, reale e nuova politica industriale". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in corso all'Università Bocconi. "Non possiamo lasciare questa responsabilità agli imprenditori – ha aggiunto il primo cittadino milanese – confidando Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostro Paese ha bisogno di una, reale e". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in corso all'Università Bocconi. "Non possiamo lasciare questa responsabilità agli imprenditori – ha aggiunto il primo cittadino milanese – confidando

Sala : “Serve nuova e concreta politica industriale” - Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in […]. Il sindaco di Milano è intervenuto all'Assemblea generale di Assolombarda: "Pil cresciuto del 7%, da Milano ogni anno 20miliardi a Roma" "Il nostro Paese ha bisogno di una concreta, reale e nuova politica industriale". (Sbircialanotizia.it)

Sala : "Serve nuova e concreta politica industriale" - A Milano "non c'è un euro che ho buttato via e da quando sono sindaco non ho mai fatto nomine in aziende che fossero dettate dalla politica, ho sempre fatto di testa mia. Da Milano partono, solamente per quanto riguarda tasse su redditi, pubbliche e private, circa 20 miliardi di euro che vanno a Roma ogni anno. (Liberoquotidiano.it)

Milano chiede una nuova politica industriale : il sindaco Sala interviene ad Assolombarda - In un contesto che evidenzia una crescita strutturale, il sindaco ha voluto enfatizzare la relazione tra investimenti e performance economica. 000 euro. Un osservatorio attento sulle nomine pubbliche Sala ha anche affrontato il tema delle nomine nel settore pubblico, in risposta alla proposta di ridurre il tetto massimo per i compensi dei manager pubblici a 160. (Gaeta.it)