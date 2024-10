Ilgiorno.it - Rozzano, tentata rapina a mano armata: parte un colpo di pistola, tragedia sfiorata

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Milano) – Untore armato dientra in un negozio di alimentari etnico. Chiede soldi. Nel parapiglia si sente uno sparo: ilcentra il frigorifero. Un dipendente riesce a immobilizzare il bandito fino all'arrivo dei carabinieri. Cronaca di unache solo per un soffio non è sfociata inieri sera – domenica 20 ottobre – a, in viale Europa alle 20.30. Iltore, italiano di 54 anni pregiudicato, che era ai domiciliari, è finito in manette perin concorso (con lui c'era un complice che è riuscito a scappare), evasione e porto abusivo d'arma, dato che aveva in pugno una calibro 7,65 Browning con matricola abrasa. Il 54enne fa irruzione insieme al complice nel negozio di alimentari gestito da bengalesi domenica poco prima delle 20.30. "Dammi tutti i soldi" intima al titolare 33enne.