Ilrestodelcarlino.it - Pianoro, morte e acqua. Simone tradito dalla piena

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A uccidereFarinelli, 20 anni, a Botteghino di Zocca a, è stata l’torrenziale del rio Laurenzano, sceso con la forza di uno tsunamimontagna sopra il paese. Incredibile se si pensa che, in giorni normali, in questo torrentino che costeggia via Caurinzano, teatro della tragedia, non scorre quasi un filo di. Farinelli, originario di Brescia, ma residente ad Ozzano, era in auto con il fratello maggiore per raggiungere la madre che con il compagno vive appunto in via Caurinzano. Salendo, però, la loro automobile è stata travolta. "Come potrò vivere sapendo di non averlo salvato?". Queste le parole strazianti del fratello, alla trattoria del Botteghino dove si è riparato poco dopo la tragedia. Dinon ci sono state tracce fino alla mattina di ieri, quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato più a valle.