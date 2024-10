Paragona la Germania nazista a Israele, chieste le dimissioni del consigliere bresciano Iyas Ashkar (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Associazione Italia-Israele di Brescia ha chiesto le dimissioni del consigliere comunale Iyas Ashkar. Di origini palestinesi, aveva pubblicato su Facebook un post in cui Paragonava la Germania nazista a Israele. Fanpage.it - Paragona la Germania nazista a Israele, chieste le dimissioni del consigliere bresciano Iyas Ashkar Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Associazione Italia-di Brescia ha chiesto ledelcomunale. Di origini palestinesi, aveva pubblicato su Facebook un post in cuiva la

