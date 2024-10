Nesta soddisfatto: «Monza meritava una vittoria stasera. Ho lavorato molto su quel giocatore e…» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore Alessandro Nesta su quella che è stata la partita Verona Monza di Serie A allo stadio Bentegodi Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Nesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo Verona Monza di Serie A. LE PAROLE – «Abbiamo lavorato tanto, stringendo i denti nei momenti di difficoltà. Aspettavamo la vittoria da tanto tempo e Calcionews24.com - Nesta soddisfatto: «Monza meritava una vittoria stasera. Ho lavorato molto su quel giocatore e…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore Alessandrosula che è stata la partita Veronadi Serie A allo stadio Bentegodi Ai microfoni di DAZN, l’allenatoreha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo Veronadi Serie A. LE PAROLE – «Abbiamotanto, stringendo i denti nei momenti di difficoltà. Aspettavamo lada tanto tempo e

Verona-Monza - Nesta : “Desideravamo questa gioia - vittorie liberano la testa” - Le vittorie aiutano a sbloccare la testa. Il nostro obiettivo era attrarli verso il centro, per poi trovare Caprari in profondità. . Tre punti che fanno respirare i brianzoli dopo un avvio complicato di stagione: “Ai ragazzi ho sempre detto di alzare la testa anche quando predavamo. Oggi abbiamo fatto una partita tosta e meritavamo questo risultato”, ha aggiunto l’ex difensore. (Sportface.it)

Tris del Monza a Verona - la doppietta di Mota e Bianco regalano la prima vittoria a Nesta - Al quinto minuto è Pereira a correre sulla fascia e a cercare un tiro-cross che viene deviato in calcio d'angolo. Il tabellino del match Hellas Verona (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric (77' Faraoni); Suslov (62' Serdar), Belahyane, Duda (62' Kastanos), Lazovic (79' Livramento); Mosquera (62' Sarr), Tengstedt. (Sport.quotidiano.net)

Monza - Nesta : "Troppi rigori - così è difficile fare il difensore. Totti torna in campo? Se solo ci penso - mi faccio male" - Prima vittoria del Monza in questa Serie A, primo successo per Alessandro Nesta sulla panchina di un club di A. Il 3-0 al Bentegodi contro l`Hellas... (Calciomercato.com)