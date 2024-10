MotoGP, promossi e bocciati GP Australia 2024: Marc Marquez sempre più forte, Martin maturo, Bagnaia deve reagire (Di lunedì 21 ottobre 2024) I promossi E BOCCATI DEL GP D’Australia DI MotoGP 2024 promossi Marc Marquez: a Phillip Island è sempre andato forte, ma la gara vinta ieri è un vero e proprio capolavoro sotto ogni punto di vista. Risale dalla tredicesima posizione in cui si era ritrovato dopo l’inconveniente in partenza, poi rimonta curva dopo curva e si riporta velocemente su Martin. Gestisce per diversi giri, conserva la gomma, si prepara piano piano il sorpasso per poi centrarlo. Dimostra ancora una volta di più di essere un fuoriclasse assoluto e di essere tornato grande: l’anno prossimo in Ducati Factory lotterà per il Mondiale. Jorge Martin: ha una maturità che l’anno scorso sicuramente non aveva. Si prende i rischi giusti, capisce quando andare oltre e quando invece contenersi. Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Australia 2024: Marc Marquez sempre più forte, Martin maturo, Bagnaia deve reagire Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) IE BOCCATI DEL GP D’DI: a Phillip Island èandato, ma la gara vinta ieri è un vero e proprio capolavoro sotto ogni punto di vista. Risale dalla tredicesima posizione in cui si era ritrovato dopo l’inconveniente in partenza, poi rimonta curva dopo curva e si riporta velocemente su. Gestisce per diversi giri, conserva la gomma, si prepara piano piano il sorpasso per poi centrarlo. Dimostra ancora una volta di più di essere un fuoriclasse assoluto e di essere tornato grande: l’anno prossimo in Ducati Factory lotterà per il Mondiale. Jorge: ha una maturità che l’anno scorso sicuramente non aveva. Si prende i rischi giusti, capisce quando andare oltre e quando invece contenersi.

