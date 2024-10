Moldavia, al referendum per l'adesione all'Ue vince il no. Ribaltati i sondaggi della vigilia. Cosa comporta e gli scenari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ribadita «l'identità europea del popolo della Repubblica di Moldavia» e «l'irreversibilità del percorso europeo» si dichiara «l'integrazione Ilmattino.it - Moldavia, al referendum per l'adesione all'Ue vince il no. Ribaltati i sondaggi della vigilia. Cosa comporta e gli scenari Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ribadita «l'identità europea del popoloRepubblica di» e «l'irreversibilità del percorso europeo» si dichiara «l'integrazione

Moldavia - vince il sì (per un soffio) al referendum per l’ingresso nell’Ue. Accuse di interferenze - Mosca : «Mostrate le prove» - E i risultati del fine settimana confermano ancora una volta l’idea di uno Stato diviso in due. Lontani gli altri nove candidati, salvo per l’ex sindaco di Balti Renato Usatii al 13,74%, apertamente pro-Mosca. La Moldavia, piccolo e povero Paese tra Romania e Ucraina con meno di 3 milioni di abitanti (di cui 500. (Open.online)

In Moldavia è avanti il «sì» al referendum per l’adesione all’Europa - Mosca nega ogni coinvolgimento. Il referendum per il cambio della Costituzione era stato voluto dalla presidente europeista Maia Sandu, che ieri ha ottenuto il 42 per cento dei voti, mentre Stoianoglo poco più del 26. Il voto al referendum non è vincolante per l’adesione della Moldavia all’Ue, ma se lo spoglio confermerà il primo dato, segna di certo una battuta d’arresto nella corsa del Paese ... (Linkiesta.it)

Moldavia - dal Referendum “sì” per l’accesso in Europa. Presidenziali : “Pesanti interferenze della Russia” - Dmitri Peskov, portavoce della presidenza russa, ha chiesto delle “prove“ sulle “gravi accuse” che sono state rivolte proprio dalla presidente Maia Sandu. Fino al 95% dello scrutinio era il “no” a essere in vantaggio col 52%: un sorpasso che ha riequilibrato le cose e ha visto alla fine il “sì” ottenere il successo matematico. (Notizie.com)