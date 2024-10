Moldavia: al referendum per l’adesione all’Ue il sì vince per soli 744 voti. Mosca denuncia “anomalie nel voto” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Al referendum per modificare la Costituzione della Moldavia per sancire l’adesione di Chisinau all’Unione europea, svoltosi ieri domenica 20 ottobre 2024, il sì ha vinto per soli 744 voti mentre alle elezioni presidenziali il capo dello Stato uscente Maia Sandu ha ottenuto meno del 42 per cento delle preferenze, obbligandola al ballottaggio contro l’ex procuratore Alexandr Stoianoglo, che ha incassato poco più del 26,3 per cento. Intanto, il Cremlino ha denunciato “anomalie nel voto”. I dati ufficiali parlano di un’affluenza al referendum sul futuro della Moldavia in Europa pari al 50 per cento, ben al di sopra del quorum previsto al 33 per cento, e di una vittoria dei sì con il 50,03 per cento a fronte del 49,97 per cento dei no. Tpi.it - Moldavia: al referendum per l’adesione all’Ue il sì vince per soli 744 voti. Mosca denuncia “anomalie nel voto” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alper modificare la Costituzione dellaper sanciredi Chisinau all’Unione europea, svoltosi ieri domenica 20 ottobre 2024, il sì ha vinto per744mentre alle elezioni presidenziali il capo dello Stato uscente Maia Sandu ha ottenuto meno del 42 per cento delle preferenze, obbligandola al ballottaggio contro l’ex procuratore Alexandr Stoianoglo, che ha incassato poco più del 26,3 per cento. Intanto, il Cremlino hato “nel”. I dati ufficiali parlano di un’affluenza alsul futuro dellain Europa pari al 50 per cento, ben al di sopra del quorum previsto al 33 per cento, e di una vittoria dei sì con il 50,03 per cento a fronte del 49,97 per cento dei no.

