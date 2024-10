Panorama.it - Mini satelliti e radar passivi, così Taiwan intercetta i droni cinesi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Che l’obiettivo cinese sul controllo diriguardi la volontà di Pechino di fare propria l’industria dei microprocessori più legata alle forniture occidentali è fatto noto. Ora però l’isola della “Provincia ribelle” ha deciso di usare le sue capacità non soltanto per scopi commerciali, ma anche per creare un sistema di difesa indipendente con caratteristiche tali da soddisfare esigenze particolari come quelle di un lembo di terra fin troppo vicino al suo nemico. Per questo l'esercitoese sta collaudando un nuovo sistema di contromisure dedicato aiche sfrutta anche la copertura via satellite delle aree più estese. L’iniziativa fa parte del programma in corso per rafforzare soprattutto le infrastrutture critiche e la rete delle telecomunicazioni, in un momento nel quale gli episodi di pressione militare da parte di Pechino attorno a Taipei sono in aumento.