Milano, gli rubano la bici con cui sta girando il mondo: «Erano in cinque, calci e pugni per prendermi il cellulare. Ma non mi fermo» (Di lunedì 21 ottobre 2024) A fine aprile ha iniziato un giro intorno al mondo in sella alla sua bici. Vietnam, Thailandia, Malesia Singapore, Taiwan, India, Turchia, Kenya, Tanzania, Egitto, Serbia, Bulgaria, Slovenia, in ordine sparso. Migliaia di chilometri e un sogno: tornare in Giappone al termine di uno dei viaggi più affascinanti di sempre. Per ora però Tatsuya Kushihara deve prendersi una pausa obbligata. Il tempo necessario a ricomprare tutta l’attrezzatura e raccogliere le idee dopo che un gruppo di persone lo ha picchiato e rapinato a Milano, in zona Maciachini. È lo stesso influencer giapponese a raccontare al Corriere della Sera la sua disavventura, che non l’ha però di certo scoraggiato. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) A fine aprile ha iniziato un giro intorno alin sella alla sua. Vietnam, Thailandia, Malesia Singapore, Taiwan, India, Turchia, Kenya, Tanzania, Egitto, Serbia, Bulgaria, Slovenia, in ordine sparso. Migliaia di chilometri e un sogno: tornare in Giappone al termine di uno dei viaggi più affascinanti di sempre. Per ora però Tatsuya Kushihara deve prendersi una pausa obbligata. Il tempo necessario a ricomprare tutta l’attrezzatura e raccogliere le idee dopo che un gruppo di persone lo ha picchiato e rapinato a, in zona Maciachini. È lo stesso influencer giapponese a raccontare al Corriere della Sera la sua disavventura, che non l’ha però di certo scoraggiato.

Gira il mondo in bici ma finisce picchiato e rapinato in via Farini a Milano : la storia del travel blogger Tatsuya Kushihara -  È successo al travel blogger giapponese di 19 anni Tatsuya Kushihara. E prima ancora India, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Malesia e Singapore. Mi hanno colpito con calci e pugni". Si era sfogata dicendo che "vivere a Milano è una roulette". . Solo nel 2023, l'Istat ha registrato 2. L'influencer, che ha 17mila follower su Instagram e 20mila du TikTok, ha raccontato al Corriere della Sera

"Mi hanno rubato la bici a Milano - erano in 5 e mi hanno colpito con calci e pugni. Ma non mi fermo" : lo sfogo dell'influencer 'giramondo' Tatsuya Kushihara - Che è sparita, mentre il resto sono riuscito a raccoglierlo – ha spiegato Kushihara – In quel momento un uomo si è avvicinato e mi ha rubato il telefono. L'influencer 19enne, che sui social ha raccontato tappa per tappa il suo viaggio intercontinentale, ha dovuto prendersi una pausa, sicuramente non prevista, nel capoluogo lombardo.

