Milan-Bruges, Pulisic per fare punti in Champions League: i numeri finora con il Diavolo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christian Pulisic, attaccante rossonero, sarà regolarmente in campo in Milan-Bruges di domani sera in Champions League. Che numeri per lui! Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Pulisic per fare punti in Champions League: i numeri finora con il Diavolo Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Christian, attaccante rossonero, sarà regolarmente in campo indi domani sera in. Cheper lui!

Verso Milan-Club Bruges - Paulo Fonseca può contare su Matteo Gabbia? Le condizioni - Gabbia, comunque, non partirà sicuramente dal primo minuto contro la squadra belga. Il centrale era stato costretto a saltare la gara casalinga contro l’Udinese per un affaticamento muscolare e per una botta al polpaccio. Il suo recupero in vista delle prossime gare è, quindi, fondamentale per Paulo Fonseca, che però con il Bruges dovrebbe affidarsi alla coppia Tomori-Pavlovic. (Dailymilan.it)

Milan-Bruges - Camarda sarà in panchina. Le ultime sulla formazione rossonera - Francesco Camarda, bomber del Milan Futuro, convocato per Milan-Bruges di Champions League. Luka Jovi? non è inserito in lista UEFA. (Pianetamilan.it)